Novos atentados matam pelo menos 26 no Iraque Pelo menos 26 pessoas, incluindo um soldado dos Estados Unidos e um alto oficial dos serviços de inteligência iraquianos, morreram hoje em novos atentados registrados em diferentes áreas do Iraque, informaram fontes policiais. Treze das vítimas perderam a vida em ataques de grupos armados no norte e no leste da cidade de Baquba, capital da conflituosa província de Diyala, 65 quilômetros ao norte de Bagdá. Em Kirkuk, no norte do Iraque, o diretor dos serviços de Inteligência de Tamim, Moussa Hashem, e dois de seus guarda-costas morreram na explosão de uma bomba durante a passagem de seu veículo pelo centro dessa rica cidade petrolífera, onde vivem curdos, árabes e turcomanos, segundo a televisão local Al Sharquiya. Em Doluiya (100 quilômetros ao norte de Bagdá), um carro-bomba conduzido por um suicida explodiu e matou três soldados iraquianos, segundo as fontes policiais. Outras cinco pessoas morreram baleadas em um carro por um grupo de pistoleiros em Faluja, ao oeste da capital, onde a polícia anunciou hoje que encontrou os cadáveres, com sinais de tiros, de três de seus agentes. Em Bagdá, que amanheceu hoje em calma após a suspensão do toque de recolher imposto na sexta-feira durante várias horas, também foram registrados alguns atentados com bombas que deixaram um morto e vários feridos, alguns deles policiais. O exército americano informou, em comunicado, sobre a morte de um soldado americano quando uma bomba explodiu à passagem de uma patrulha militar na capital. Com esta nova baixa, sobe para seis o número dos militares dos EUA mortos nos últimos três dias no Iraque. Fontes do Ministério da Defesa iraquiano anunciaram, por outro lado, a detenção de mais de 41 supostos rebeldes em várias operações realizadas em diferentes área do país durante as últimas 24 horas. Nas últimas horas, as tropas americanas libertaram o mufti do Iraque, o xeque Jamal Abdul Karim Al-Daban, várias horas após ter sido detido em Tikrit, cidade natal do ex-presidente iraquiano Saddam Hussein. A detenção do clérigo, conhecido por suas opiniões moderadas, causou indignação em Tikrit, onde milhares de iraquianos participaram hoje de manifestações de protesto contra as tropas americanas. O xeque Al-Daban é a autoridade religiosa mais importante dos sunitas do Iraque, comunidade que concentra o grosso da insurgência contra o Governo, controlado pela majoritária comunidade xiita, e contra as tropas americanas.