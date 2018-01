Novos casos de tortura contra presos no Afeganistão Autoridades militares dos Estados Unidos estão investigando novas denúncias de tortura praticadas contra presos no Afeganistão por soldados americanos, informou hoje um porta-voz das Forças Armadas, comandante John Siepmann. "Iniciamos esta semana investigação de uma outra denúncia de abusos contra detentos em área de nossa responsabilidade", destacou ele. É a terceira acusação desse tipo apresentada contra soldados americanos destacados em território afegão desde as informações sobre maus tratos em prisões do Iraque administradas pelas forças da coalizão anglo-americana. Segundo o porta-voz, uma equipe do Serviço Naval de Investigação Criminal desempenha a tarefa. Esse órgão militar foi encarregado de examinar casos de violência em que estejam envolvidos militares americanos. "Por enquanto, é só uma denúncia e não estamos autorizados a dar detalhes", acrescentou o comandante Siepmann. O órgão investiga também a morte de cinco afegãos no fim de 2002 - dos quais três morreram em prisões americanas. Dois deles teriam sido empalados.