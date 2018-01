Novos choques terminam com 3 mortos e 11 feridos em Mosul Um tiroteio ocorrido nesta quarta-feira em Mosul, norte do Iraque, terminou com três mortos e pelo menos 11 feridos. O mais recente ato violento ocorre apenas um dia depois de entre sete e dez iraquianos terem sido assassinados num incidente qualificado pelas forças americanas como um tentativa de manter a multidão afastada de um complexo governamental. Há relatos de que um quarto corpo teria sido encontrado no interior da sede local do Banco Central, próxima ao local onde ocorreu o tiroteio. Poucos detalhes sobre o incidente de hoje estão disponíveis e os relatos são confusos, mas testemunhas acusaram os soldados americanos pelas mortes. De acordo com testemunhas, fuzileiros navais americanos posicionados no edifício do governo abriram fogo contra uma multidão que cercava o Banco Central, aparentemente com o objetivo de assaltar o local. Um militar americano garantiu que os soldados apenas responderam ao fogo iraquiano. "Ainda estamos em guerra e temos o direito de disparar contra quem quer que abra fogo e nos impeça de restabelecer a paz", disse o coronel Robert Waltamajar. Segundo os iraquianos, no entanto, os soldados americanos abriram fogo deliberadamente contra uma multidão que tentava saquear o banco próximo à sede do governo local, onde o Exército dos EUA estabeleceu seu quartel local. A tensão é alta em Mosul, uma cidade de aproximadamente 700.000 habitantes onde árabes e curdos vivem uma relação de desconfiança mútua. Muitos árabes da região possuem forte afinidade com a Síria, país duramente criticado pelos Estados Unidos nos últimos dias. No Comando Central do Exército dos EUA, em Doha, Catar, o general de brigada Vincent Brooks disse hoje que o derramamento de sangue da terça-feira ocorreu quando soldados das forças especiais americanas e fuzileiros navais tentavam "proteger um prédio do governo no qual ocorria uma reunião". De acordo com ele, quando um grupo de fuzileiros navais chegou ao complexo, as pessoas começaram a atirar pedras contra os soldados e tentaram agredi-los. Segundo Brooks, os militares americanos dispararam "tiros de advertência" quando perceberam que pessoas na multidão atiravam para o alto. Os americanos foram atacados e abriram fogo contra os iraquianos, inclusive alguns que tentavam escalar o muro do local onde ocorria a reunião, na qual foi escolhido um governador árabe para uma região onde há atritos com os curdos. "Dispomos de um força letal e alguns iraquianos morreram por causa disso. Pensamos que o número de mortos tenha sido sete. Também houve feridos", disse o militar. Segundo testemunhas, pelo menos 10 pessoas morreram no incidente.