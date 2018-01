Novos combates deixam três mortos no Afeganistão Pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas na manhã de hoje durante um confronto entre policiais e milicianos locais na província de Herat, no Afeganistão. O comandante da facção rebelde local, Amanullah Khandisse, disse hoje que seu rival, o governador da província de Herat, Ismail Khan, deu início a uma nova onda de conflitos. Eles acusam-se mutuamente por uma batalha ocorrida ontem, na qual onze pessoas morreram, encerrada após a participação de um avião B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos. O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, encontra-se na Alemanha para participar de uma conferência internacional na qual serão discutidos os progressos obtidos no Afeganistão um ano após a queda do regime Taleban.