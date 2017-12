Novos combates em Kufa deixam seis mortos Milicianos xiitas dispararam granadas propelidas por foguetes contra tanques e blindados americanos nas proximidades de uma escola para meninas, em meio a combates que já mataram pelo menos seis pessoas e feriram outras 11, no oitavo dia consecutivo de combates desde que foi fechado um acordo que deveria ter levado a uma trégua nas cidades xiitas de Kufa e Najaf. Explosões e tiros se fizeram ouvir em Najaf depois que dois tanques americanos aproximaram-se do cemitério da cidade, no início da noite. Um tanque abriu fogo e milicianos leais ao líder radical xiita Muqtada al-Sadr responderam, disse o miliciano Riyadh Kadhem. Mais cedo, ao amanhecer, tropas americanas haviam invadido a área na vizinhança da mesquita de Kufa, em busca dos milicianos responsáveis por tiros de morteiro contra uma base dos EUA. Combatentes leais a al-Sadr abriram fogo assim que os soldados se aproximaram. As tropas que invadiram a escola feminina, mais tarde, encontraram um esconderijo de armas, incluindo morteiros, granadas e Kalashnikovs. A CNN, que tem um soldado integrado à 1ª Divisão Blindada na área, cita oficiais americanos dizendo que cerca de 30 milicianos foram mortos, mas não especifica em que intervalo de tempo.