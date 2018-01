Novos combates em Mogadíscio deixam pelo menos 20 mortos Pelo menos 20 pessoas morreram nos intensos confrontos desta quarta-feira, 21, no sul da capital da Somália, segundo informaram fontes hospitalares. Os combates começaram quando os insurgentes islâmicos abriram fogo contra a antiga sede do Ministério da Defesa. O local é usado como base pelas tropas etíopes que apóiam o governo provisório somali. Os soldados etíopes responderam ao ataque com a sua artilharia. As balas perdidas e o fogo cruzado deixaram pelo menos 20 mortos e vários feridos, disseram as fontes. Na terça-feira, 20, a missão de paz da União Africana (UA) reforçou a segurança na área litorânea da capital. A UA conta com 1.500 homens em Mogadíscio. Eles esperam a chegada de reforços, para completar a força de 8 mil soldados prevista pela organização. Em dezembro, o exército etíope entrou no país para apoiar o governo interino e combater a União das Cortes Islâmicas.