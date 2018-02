Novos combates entre rebeldes no Sri Lanka deixam 9 mortos Uma violenta troca de tiros de revólver e de morteiros entre guerrilheiros de facções rebeldes dos Tigres Tâmeis deixou pelo menos 9 mortos, 20 feridos e colocou em risco o frágil cessar-fogo declarado há dois anos no Sri Lanka. Foi o pior conflito armado desde a trégua estabelecida em 2002 que suspendeu temporariamente a longa guerra civil. O incidente ocorre a apenas uma semana após eleições para mudança do governo que negociou o fim das hostilidades promovendo uma aliança parlamentar que apóia o presidente de linha dura. Após os combates ao longo do rio Vergual, 220 km a leste da capital, Colombo, cerca de 500 rebeldes fortemente armados do grupo dissidente abandonaram a área dizendo tratar-se de uma mudança tática e não de uma retirada. Cerca de 100 guerrilheiros homens e mulheres levaram armas, munições e lançadores de foguetes para outro campo. Por duas décadas, os Tigres de Libertação do Tâmil Eelam entraram em choque com forças governamentais num sangrento conflito separatista que se estima ter causado 65 mil mortes.