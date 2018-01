Novos combates no sul e centro de Bagdá Depois de algumas horas de certa tranqüilidade, novos combates voltaram a acontecer no sul da cidade de Bagdá, na manhã desta quarta-feira (horário local). Segundo testemunhas, foi possível ouvir a troca de tiros de artilharia pesada e metralhadora, no sul da capital iraquiana, por pelo menos uma hora seguida. No centro de Bagdá também ocorreram alguns disparos. Logo depois dos tiros, aviões da coalizão sobrevoaram Bagdá, mas sem bombardear alvos na capital. Veja o especial :