Novos confrontos agitam cidade egípcia de Porto Said

Os militares foram enviados nesta quarta-feira para a região do complexo governamental, onde os manifestantes estão acampados há semanas. Eles removeram as barracas os manifestantes, numa tentativa de evitar novos episódios de violência, após três dias de confrontos que já deixaram seis pessoas mortas, dentre elas três policiais.

Apesar dos esforços dos militares, nesta quarta-feira os manifestantes lançaram pedras contra a polícia, que respondeu lançando gás lacrimogêneo.

O Exército foi enviado pela primeira vez a Porto Said em janeiro, com o objetivo de proteger importantes instituições do Estado, após uma série de protestos de rua. As informações são da Associated Press.