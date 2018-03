Novos confrontos deixam dois soldados dos EUA mortos Dois soldados norte-americanos foram mortos em diferentes ataques na noite deste domingo no Iraque, informou o Exército dos Estados Unidos. Um dos soldados morreu baleado enquanto perseguia iraquianos em Azamiyah, subúrbio de Bagdá. Um iraquiano também morreu e outro ficou ferido. O segundo soldado foi morto, em Kadhimiya, perto de Bagdá, quando uma granada atingiu o carro onde estava. Ainda durante a noite de domingo, em Ramida, a 100 km da capital iraquiana, outros quarto soldados norte-americanos ficaram feridos e em uma emboscada com granadas. Segundo testemunhas, as tropas dos EUA mataram dois civis iraquianos em um carro.