Novos confrontos deixam mais quatro mortos na Tunísia Um político de oposição e um líder sindical disseram que pelo menos quatro pessoas foram mortas na Tunísia durante a noite em confrontos entre a polícia e jovens revoltados com as altas taxas de desemprego no país. As últimas mortes, ocorridas na capital Túnis e em Bizerte, ao norte, ocorreram durante o toque de recolher, decretado ontem, cujo objetivo era acalmar os episódios de violência no país, que ocorrem há mais de três semanas.