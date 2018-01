Novos confrontos e pelo menos 19 mortos no Iraque Pelo menos nove iraquianos morreram e outros 19 ficaram feridos, na maioria civis, em combates entre as forças norte-americanas e elementos leais ao religioso radical Muqtada al-Sadr nas cidades de Najaf e Kufa, no Iraque, nesta terça-feira. Os combates continuaram após o amanhecer em Najaf, onde sete pessoas morreram e cinco ficaram feridas. Em Kufa, dois morreram e 14 ficaram feridos. O número de vítimas pode aumentar porque os rebeldes temem levar suas vítimas aos hospitais por medo de serem presos pelos soldados dos EUA.