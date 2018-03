Novos confrontos entre hindus e muçulmanos deixam sete mortos Novos confrontos entre hindus e muçulmanos deixaram pelo menos sete mortos, inclusive um policial, na cidade de Ahmadabad, no oeste da Índia, informou a polícia. As mortes em Ahmadabad ocorreram após uma série de choques no Estado indiano de Gujarat, onde pelo menos 839 pessoas morreram desde que um grupo de muçulmanos atacou um trem que transportava peregrinos hindus em 27 de fevereiro, levando a represálias de hindus. Ahmadabad é a capital comercial de Gujarat.