Novos confrontos na Costa do Marfim deixam 4 mortos

Soldados da Organização das Nações Unidas (ONU) que chegaram num comboio de 13 veículos foram forçados a recuar por uma multidão que os cercou enquanto tentavam entrar na área. Jovens aliados a Gbagbo se aglomeraram na estrada, segurando paus e jogando objetos no caminho das tropas da ONU.

A área PK 18, onde os confrontos da madrugada ocorreram, é parte de Abobo, um distrito de Abidjã que apoia Ouattara - ele venceu o segundo turno da eleição presidencial realizado em 28 de novembro com uma margem de cerca de meio milhão de votos, segundo resultados verificados pela ONU. Grupo de jovens aliados a Gbagbo tem organizado confrontos diários para lembrar à comunidade internacional que não quer interfência na Costa do Marfim.

Ouattara é reconhecido como presidente eleito pela ONU, União Europeia (UE), União Africana e Estados Unidos, mas a pressão internacional não tem sido suficiente para retirar Gbagbo, de 65 anos, do poder. Ele acusa a ONU de ter endossado a vitória de Ouattara de forma tendenciosa e se recusa a deixar o cargo.

Moradores da área disseram que a polícia os acordou entre 4h e 5h da madrugada e começou a realizar revistas em todas as casas, acusando-os de esconder armas. Os moradores revidaram matando dois policiais, disse Marco Boubacar, que lidera a unidade local das Forças Novas, um grupo rebelde aliado a Ouattara. Os óbitos não puderam ser confirmados.

Boubacar falou enquanto guardava a ponte que leva a PK 18, segurando uma longa faca de cozinha, enquanto caminhões da polícia se dirigiam para a área cheios de policiais e soldados. Tiros podiam ser ouvidos em intervalos de cerca de 20 minutos.

Críticas

Os jornalistas que conseguiram entrar na área após uma trégua encontraram quatro corpos no chão, aparentemente vítimas tiros e que trajavam com roupas civis. Quando os soldados a ONU apareceram, horas mais tarde, o comboio - que incluía dois grandes veículos blindados - chegou apenas até a cerca de 1.600 metros do local onde o confronto ocorreu.

Grupos de direitos humanos têm criticado a ONU por se preocupar apenas com as forças de segurança de Gbagbo e por permitir que abusos ocorram sob suas vistas. O chefe do setor de direitos humanos da ONU recebeu relatos sobre duas valas comuns que conteriam cerca de 80 corpos de pessoas mortas após a eleição. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.