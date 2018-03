Novos disparos contra forças dos EUA no Kuwait Novos tiros foram disparados hoje contra as forças norte-americanas, a partir de dois veículos, perto da área de treinamento dos EUA, ao norte do Kuwait. Ninguém ficou ferido. Segundo autoridades, a unidade militar norte-americana não respondeu ao ataque. Este é o terceiro caso registrado em menos de uma semana envolvendo as forças norte-americanas. Em um dos incidentes uma pessoa morreu. Desde o fim da Guerra do Golfo, em 1991, os EUA realizam treinamentos no Kuwait. O país, rico em petróleo, assinou um acordo de defesa com Washington, permitindo o posicionamento de armas e treinamentos de guerra dos EUA.