Novos exames vão distinguir Sars da gripe comum Exames para o vírus da Síndrome Respiratória Aguda e Severa (Sars, na sigla em inglês), doença também chamada de pneumonia asiática ou atípica, logo estarão disponíveis e permitirão que os médicos distingam a nova doença de outros problemas respiratórios, como gripes ou resfriados. Uma versão do exame, criado pelo Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, já poderá ser enviado para laboratórios públicos dos EUA no final da próxima semana, disseram autoridades. Outras versões vêm sendo criadas em todo o mundo, a partir das informações divulgadas, nesta semana, sobre o código genético do vírus. Os exames, que buscam por genes virais na secreção nasal ou outras amostras, provavelmente só funcionarão nos estágios iniciais da doença, antes que o corpo reaja e destrua os vírus. Existe, portanto, o risco de o teste produzir falsos resultados negativos. ?Detestaremos dizer que alguém não tem Sars com base no exame?, disse Jule Gerberding, chefe do CDC. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica