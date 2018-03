Novos focos de incêndios esvaziam casas na Califórnia Milhares de pessoas deixaram suas casas no norte da Califórnia entre a noite de ontem e as primeiras horas de hoje em meio ao surgimento de novos focos de incêndios florestais. Os focos foram provocados pelos fortes ventos e pelas altas temperaturas na região. Cerca de 20 mil pessoas trabalham no combate às chamas. De acordo com o Departamento de Proteção a Florestas e Combate a Incêndios da Califórnia, as altas temperaturas registradas durante a noite e os baixos índices de umidade relativa do ar estão complicando as tarefas dos bombeiros. De acordo com os dados mais recentes, o número atual de focos incêndios subiu para 1.781, dos quais 1.459 são mantidos sob controle e 322 continuam ativos, com mais de 278.000 hectares atingidos.