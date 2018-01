Novos partidos ganham força na Espanha

MADRI - As novas forças políticas Podemos e Ciudadanos ganharam espaço nas intenções de votos para as eleições gerais espanholas do dia 20, mostrou neste domingo, 13, pesquisa entre eleitores de partidos tradicionais. O resultado reforça as expectativas de que nenhum dos tradicionais obtenha maioria no Parlamento.

A expectativa de que a sigla de centro-direita Partido Progressista (PP) ganhe a eleição é alta, embora com muito menos apoio do que há quatro anos, quando venceu com folga.

Desde o fim da transição democrática, em 1982, dois partidos o PP e o Partido Socialista Operário (PSOE) – têm se alternado no poder. Mas uma esmagadora crise econômica marcada pelo aumento do desemprego tem rompido esse domínio, levando muitos eleitores a procurarem alternativas políticas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a pesquisa GAD3, publicada no jornal ABC, o PP ganharia a eleição com 28,3% de apoio, garantindo algo entre 117 e 124 dos 350 assentos no Parlamento.

O resultado ficaria um pouco acima dos 28,2% de apoio que a legenda obteve em uma pesquisa realizada no dia 7. Mesmo assim, o partido tem perdido apoio desde o final de novembro.

Em 2011, o PP havia obtido a maioria absoluta, mas medidas de austeridade impopulares e escândalos de corrupção minaram o seu apoio, mesmo com a melhora na economia e a volta dos empregos.

O Ciudadanos (centro-direita) atraiu votos do PP e do PSOE e teria 18,1% dos votos, garantindo de 59 a 63 assentos. Na pesquisa anterior, a sigla contava com 17,9% dos votos.

Enquanto isso, o esquerdista Podemos, que se posiciona contra as medidas de austeridade, receberia 17,6%, ou 50 a 53 cadeiras, acima dos 16,6% da última sondagem.

Ainda assim, a última semana de campanha pode trazer surpresas. Uma em cada três pessoas se recusou a indicar sua preferência, estava indecisa ou planejava não ir ao pleito.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro Mariano Rajoy, do PP, enfrentará o líder socialista Pedro Sanchez em sua primeira aparição em um debate televisivo. /REUTERS