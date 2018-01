Novos policiais de Bagdá prendem seu primeiro ladrão Agentes policiais do antigo regime de Saddam Hussein ligaram as sirenes de seus carros e patrulharam as ruas de uma cidade sem lei. Minutos depois de terem iniciado seu trabalho, os agentes prenderam em Bagdá seu primeiro suspeito - um homem acusado de tentar roubar um banco localizado dentro de um hospital. Mesmo em pequeno número, sem salário e, até o momento, sem armas de fogo, esses agentes podem desempenhar um papel crucial para o êxito ou fracasso da guerra no Iraque, devido ao fato de as forças americanas não terem mantido a ordem nas cidades que caíram sob seu poder militar. Os habitantes de Bagdá receberam com alegria os três automóveis de patrulha brancos que circulavam o mercado central de Al-Shorya. Depois, os veículos, em comboio, desceram a uma das margens do Rio Tigre, ingressando no principal complexo médico da capital, a Cidade Médica Saddam. Ali, os fuzileiros americanos vigiavam de seus tanques e os policiais iraquianos se puseram em formação para receber ordens. "É triste e deprimente. Mas, seja o que for, é melhor que os americanos", disse o médico Saieb Agailani. O mal-estar contra os americanos está aumentando em Bagdá. As forças dos Estados Unidos não puderam restaurar a eletricidade, o serviço de distribuição de água potável, telefones nem a ordem pública desde a queda do regime iraquiano. A população está cada vez mais irritada. O centro médico, que inclui diferentes tipos de hospitais e núcleos recreativos, foi parcialmente saqueado. Os ladrões levaram mesas e cadeiras, inclusive na presença de autoridades. As forças dos EUA vêm pedindo a policiais iraquianos para que entrem em contado com elas para que regressem ao trabalho o mais rápido possível. Saques e os tiroteios são acontecimentos diários e a fumaça de incêndios causados por saqueadores encobre permanentemente o céu urbano. Veja o especial :