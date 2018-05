Novos protestos eclodem no 'Dia da Fúria' na Síria

BEIRUTE - Os manifestantes sírios realizam nesta sexta-feira, 29, novos protestos contra o regime do presidente Bashar al-Assad na cidade costeira de Latakia. Segundo testemunhas, as forças de segurança da Síria dispararam contra a marcha, ferindo ao menos cinco pessoas.

A testemunha, que não quis ser identificada por medo de represálias, afirmou que cerca de mil pessoas marchavam na cidade quando policiais à paisana dispararam contra a multidão com rifles. Protestos também foram reportados nas cidades de Banias e Qamishli.

O governo sírio ampliou a repressão contra os protestos nos últimos dias, usando tanques e atiradores de elite contra os manifestantes. Estima-se que mais de 450 pessoas morreram nos confrontos desde o início da revolta, no meio de março.

As sextas-feiras costumam ser dias violentos na Síria. Os manifestantes organizam protestos para depois do período de orações que geralmente acabam em confrontos com as forças de segurança e, consequentemente, deixam feridos e mortos.

A última sexta-feira, dia 22, foi o mais violento da revolta até agora. A repressão das forças de segurança às marchas deixou ao menos 70 mortos só naquela data. Os números, porém, não podem ser confirmados, já que a imprensa estangeira está proibida de entrar na Síria, onde o governo mantém um rígido controle sobre a mídia.

Assad suspendeu as leis de emergência que estavam vigentes no país há décadas, mas a medida não foi o suficiente para acalmar os protestos. Os sírios querem o fim do regime, que já dura 11 anos, e protestam por mais liberdade política.