Novos tremores afetam lago sísmico na China Soldados chineses estão escavando um terceiro dreno na instável barragem que contém um ameaçador "lago sísmico", cujas àguas continuam subindo devido a tremores secundários que lançaram mais destroços na água, segundo a imprensa estatal. Os militares usam mísseis de curto alcance e dinamite para destruir as rochas que bloquearam o primeiro canal, segundo a agência de notícias Xinhua. Entre a manhã de domingo e a manhã de segunda (hora local), o lago Tangjiashan subiu quase 1 metro e já está quase 2 metros acima do dreno, que começou a funcionar no sábado. Um porta-voz da operação disse que a população instalada abaixo do lago tem de ficar atenta à subida das águas e aos deslizamentos, embora por enquanto não haja necessidade de uma retirada. "A situação geral permanece segura, e os fluxos estão dentro do que esperávamos", disse o porta-voz por telefone Zhou Hua na cidade de Mianyang, ameaçada pelas águas. "O fluxo de saída está aumentando, então pedimos às pessoas rio abaixo que evitem os perigos e fiquem longe das áreas designadas, mas não há necessidade de medidas adicionais de emergência a esta altura." A enorme barreira de rochas e lama foi criada em meados de maio, devido ao violento terremoto na província de Sichuan (sudoeste da China), que fez parte de uma montanha cair sobre o rio Tongkou. Se a barragem ceder, haverá uma inundação que afetaria até 1,3 milhão de habitantes rio abaixo. Muitas dessas pessoas já tiveram de deixar suas casas devido ao terremoto inicial. Mais de 250 mil foram retirados por preocupação e agora estão acampados. O início da estação de chuvas também preocupa. A grande área da bacia do lago, um dos cerca de 30 criados pelo terremoto, faz com que uma chuva de apenas 2 milímetros represente um aumento de 1 metro nas águas, segundo a Xinhua. "Se o nível do lago não começar pelo menos a se estabilizar, ou preferivelmente cair, em breve então o nível de perigo subirá substancialmente. Continua sendo uma situação muito preocupante", disse o especialista em deslizamentos David Petley, da Universidade Durham, citando também os tremores secundários como motivo de preocupação. "Um grande deslizamento para dentro do lago poderia causar um transbordamento instantâneo. A barragem dificilmente sobreviveria intacta a isso", acrescentou ele. (Reportagem de Chris Buckley em Chengdu e Emma Graham-Harrison em Pequim)