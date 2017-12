Novos tremores atingem norte do Japão Dois terremotos de média intensidade sacudiram hoje a ilha japonesa de Hokkaido, ao mesmo tempo em que especialistas advertiam que a falha geológica que causou o sismo mais potente dos últimos dois anos, no mês passado, ainda não perdeu totalmente sua energia. O primeiro tremor de hoje marcou de 4,8 graus na escala Richter, segundo a Agência Meteorológica do Japão. O segundo, alcançou magnitude 5,6º. Esta semana, os especilistas do Centro de Ciências Marinhas e Tecnologia do Japão previram um terremoto com magnitude similar ao de 27 de setembro (8,0º) que deve ocorrer em um futuro muito proóximo.