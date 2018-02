Novos tremores de terra deixam chineses assustados Novos tremores de terra derrubaram 420 mil casas e feriram dezenas de pessoas no sudoeste da China, na terça-feira, provocando mais destruição e medo em uma região que ainda luta para recuperar-se do pior terremoto ocorrido no país em décadas. As casas ruíram quando um abalo sísmico de magnitude 5,4 atingiu o condado de Quingchuan, na província de Sichuan, na terça-feira à tarde, ferindo 63 pessoas (seis das quais com gravidade), disse a agência de notícias Xinhua. Um outro tremor, de 5,7 graus, atingiu o condado vizinho de Ningqiang, na província de Shaanxi, disse a agência, atribuindo as informações à Rede Sismológica Nacional da China. Não houve registro de mortos. Os tremores pós-terremoto atingiram essa região montanhosa enquanto soldados trabalhavam de forma ininterrupta para cavar uma grande eclusa a fim de aliviar a pressão de um "lago de terremoto" cada vez maior. Segundo meios de comunicação, há planos de retirar centenas de milhares de pessoas da região. O número oficial de mortos pelo terremoto de magnitude 7,9 que atingiu a província de Sichuan no dia 12 de maio elevou-se na terça-feira para 67.183, e deve subir ainda mais já que existem 20.790 pessoas dadas como desaparecidas. O abalo sísmico deixou feridas quase 362 mil pessoas. Soldados e policiais levaram dinamite até o lago Tangjiashan para explodir barreiras de lama e destroços responsáveis por bloquear o curso de um rio e criar o maior dos 35 "lagos de terremotos" formados pelos deslizamentos de terra resultantes do poderoso tremor. Cerca de 30 mil pessoas que vivem perto do lago, dentro e nas cercanias de Beichuan, foram retiradas de suas casas como medida de precaução. No município de Mianyang, do qual a cidade de Beichuan faz parte, 150 mil pessoas devem ser retiradas até a meia-noite de terça-feira. O lago subiu para 725,3 metros na segunda-feira, ficando a apenas 26 metros do ponto mais baixo da barreira de contenção. À meia-noite de segunda-feira, cerca de 600 engenheiros e soldados encontravam-se na área e revezavam-se para atravessar a noite trabalhando. Os militares devem concluir a construção da eclusa no dia 5 de junho, de forma que não devem tirar água do lago por enquanto, apesar de o nível das águas ter subido 1,79 metro na terça-feira e de as autoridades prepararem-se para o pior dos cenários, disse a Xinhua. No total, 28 "lagos de terremoto" ainda são considerados perigosos e 379 reservatórios de água danificados eram avaliados como de "alto risco", disse a Xinhua. O mais poderoso dos milhares de tremores pós-terremoto que atingiram a região matou ao menos oito pessoas, no domingo, interrompendo os esforços de ajuda e deixando apavorados os sobreviventes. Na terça-feira, o primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, disse que os esforços de ajuda passariam a se concentrar agora nas obras de reconstrução voltadas a atender os 15 milhões de pessoas expulsas de suas casas pelo abalo sísmico. O atual e gigantesco esforço de ajuda humanitária, que inclui fornecer comida, barracas e roupas para milhões de vítimas, e as obras de reconstrução das casas e das instalações de infra-estrutura devem demorar até três anos. (Reportagem adicional de Sally Huang, Guo Shipeng, Ben Blanchard, Benjamin Kang Lim e Ian Ransom em Pequim)