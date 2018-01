Novos tremores sacodem Índia e Chile Um novo terremoto de 6,5 graus na escala Richter sacudiu pela manhã o remoto arquipélago indiano de Nicobar, informou o Departamento de Meteorologia da Tailândia. "Não podemos dizer se ele desencadeará outro tsunami, mas o tremor foi sentido na Ilha Phuket", a localidade turística tailandesa devastada no domingo por uma série de ondas gigantescas, disse um sismólogo. Ele descreveu o sismo como "um novo terremoto", pois ocorreu a cerca de 200 quilômetros ao norte do epicentro do tremor de 9 graus que aconteceu na costa indonésia. Um outro terremoto de 4,8 graus afetou hoje cidades do norte do Chile sem causar vítimas nem danos, mas provocando cenas de pânico, pelo temor de que ocorressem gigantescas ondas como as do sul asiático. O chefe de sismologia da Universidade do Chile, Carlos Aranda, disse que esse sismo não tem ligação com o terremoto da Ásia.