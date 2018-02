NRA diz que massacre na Flórida está sendo politizado e pede liberdade para portar armas

WASHINGTON - O presidente da Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês),Wayne LaPierre , rechaçou nesta quinta-feira, 22, as críticas ao poderoso lobby das armas feito pela entidade, após uma semana de silêncio em relação ao massacre da Escola Secundária de Parkland, na Flórida, que deixou ao menos 17 mortos.

LaPierre disse que a tragédia foi “politizada” por quem é contra o controle de armas e que querem tolher a liberdade dos americanos em portar armamentos.

“É uma politização vergonhosa de uma tragédia”, disse. “É a estratégia clássica de um movimento venenoso.”

Ao longo da semana, pais das vítimas do massacre e colegas de escola dos estudantes mortos têm pressionado o presidente americano, Donald Trump, por um controle mais rígido da venda de armas nos Estados Unidos.

Trump sinalizou aceitar algum grau de reforma, como o veto ao dispositivo que transforma fuzis semiautomáticos em automáticos e elevar a idade mínima para a comprar de armas.

Ontem, no entanto, após se reunir com famílias das vítimas, ele defendeu que professores com treinamento militar carregassem armas de fogo em sala para proteger os estudantes. /AFP