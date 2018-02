NSA e CIA colaboram em ataques com drones A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) tem contribuído com a CIA no programa de eliminação de alvos da inteligência norte-americana que faz uso de aviões teleguiados para atacar supostos "terroristas" localizados em outros países. A notícia foi publicada nesta quarta-feira pelo jornal norte-americano The Washington Post com base em documentos cedidos pelo ex-agente Edward Snowden.