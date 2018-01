‘NYT’ incentiva Mercosul a pedir mudanças ao governo da Venezuela

NOVA YORK - O jornal americano The New York Times incentivou nesta segunda-feira, 11, os países do Mercosul a pedirem mudanças ao governo da Venezuela caso este queira assumir a presidência rotativa do bloco.

Em editorial, a publicação aconselhou os líderes do Mercosul a exigirem do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, certos "passos básicos" para evitar uma rejeição internacional ainda maior.

"Estes passos podem incluir a libertação imediata de todos os presos políticos, permitir a realização do referendo revogatório neste ano e autorizar a entrega de ajuda humanitária em regiões afetadas pela escassez de comida e remédios", afirmou o texto.

Para o jornal, "uma postura firme e de princípios" por parte do Mercosul "beneficiaria todo o hemisfério". A publicação do editorial coincide com a reunião de chanceleres do Mercosul que está sendo realizada em Montevidéu para abordar a transferência da presidência rotativa do grupo à Venezuela.

O Paraguai se mostrou em desacordo que a presidência, atualmente ocupada pelo Uruguai, siga para a Venezuela, e defende que o cargo seja assumido por um país com "credenciais democráticas, respeito aos direitos humanos e muita estabilidade econômica".

O The New York Times deixou claro que não é certo que a pressão internacional tornará Maduro "mais responsável e conciliador", mas considerou que ela pode ao menos "impulsionar os venezuelanos que estão lutando para conseguir uma mudança pacífica". /EFE