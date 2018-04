Núcleo recebe 500 ligações com pedidos de informação

"O Itamaraty faz a sua parte nessa grande operação montada pelo Ministério da Defesa. Nosso pessoal está fazendo um esforço heroico de aguentar a pressão", afirmou o embaixador Oto Agripino Maia, subsecretário das Comunidades Brasileiras no Exterior do Itamaraty.

Segundo Agripino, a maior dificuldade para atender as solicitações está na precariedade das comunicações com o Haiti, especialmente as telefônicas, que se soma ao funcionamento improvisado da embaixada brasileira em Porto Príncipe no Centro Cultural do Brasil. A maioria dos contatos é feita pela internet ou por meio do Ministério da Defesa. O embaixador informou que, até o momento, não houve pedidos de retorno dos brasileiros.

Passaportes emergenciais

Desde ontem, o Itamaraty emitiu mais de 100 passaportes de serviço, em caráter emergencial, para soldados da Força Nacional de Segurança Pública, bombeiros e funcionários civis do governo que seguirão para o Haiti.

Nesta tarde, funcionários do Itamaraty vão preencher a mão, na Base Aérea de Brasília, os passaportes de 21 bombeiros provenientes do Rio de Janeiro. Em geral, esse procedimento demora três dias úteis. Em operação de ajuda como essa, o documento seria dispensável, mas o Itamaraty considerou conveniente emiti-los para o caso de haver desvio do voo que levará os militares e civis ao Haiti.

O NAB pode ser contatado pelos telefones (61) 3411-8803/ 8805/ 8808/ 8817/ 9718 entre as 8h e as 20h. Depois desse horário, o telefone disponível é o (61) 8197-2284.