Nudistas de todo o mundo fretarão avião para evento no Brasil Várias organizações naturistas internacionais fretarão em 2008 o primeiro "avião nudista", que levará ao Brasil os participantes europeus, além dos "viajantes que desejarem", do Congresso Mundial da Federação Internacional, que será realizado no País. A viagem foi informada nesta sexta-feira à Efe por fontes da Federação Espanhola de Naturismo, que realizam o Congresso Internacional que acontece até o domingo na cidade de Cartagena, na região mediterrânea de Múrcia. Segundo as fontes, os presentes decidiram no encontro de Cartagena que o próximo Congresso Internacional será realizado em 2008 no Brasil, com o intuito de fomentar o turismo naturista na América Latina. Por conta da realização deste Congresso, será fretado um vôo que se transformará no primeiro com caráter naturista no mundo.