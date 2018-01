Nudistas tiram a roupa em vôo para o México Os passageiros de um vôo entre Miami e Cancun receberam autorização para tirar mais do que apenas os cintos de segurança assim que o avião atingiu altitude de cruzeiro. O gerente Ruben Becerra, do hotel Hidden Beach Resort, disse que o vôo onde o uso de roupas era opcional aterrissou no domingo, com 140 pessoas a bordo. Os passageiros desembarcaram vestidos. Os viajantes estão entre os 350 nudistas de diversos países que se reúnem, durante uma semana, em dois hotéis localizados 90 km ao sul de Cancun.