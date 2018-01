Número 10 dos mais procurados está sob custódia dos EUA Mais um membro do regime deposto de Saddam Hussein está sob custódia das forças norte-americanas no Iraque. Mustafa Abdala Sultan al-Tikriti, secretário da Guarda Republicana do ex-presidente iraquiano, entregou-se hoje em Bagdá, informou o Centro de Comando Americano no Catar. Sultan al-Tikriti era o número 10 no baralho dos 55 mais procurados pelos EUA. Com sua rendição, já são 23 os fugitivos capturados.