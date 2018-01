Número 2 da Al-Qaeda foi preso em junho, diz Exército dos EUA A prisão do número 2 da Al-Qaeda ocorreu em junho, e não há alguns dias atrás, como o governo iraquiano havia anunciado, disse o porta-voz do Exército dos EUA no Iraque, nesta quarta-feira. O major general William B. Cadwell disse que Hamed Jumaa Farid al-Saeedi, também conhecido como Abu Human, ou Abu Rana, foi capturado em 18 de junho. Ele também afirmou que outros suspeitos foram presos e estavam em custódia, mas seus nomes ainda não haviam sido divulgados. O assessor nacional de Segurança do Iraque, Mouwafak al-Rubaie, anunciou a prisão de al-Saeedi no domingo, dizendo que havia ocorrido poucos dias antes. Mas Cadwell afirmou que houve um tempo entre a prisão e a sua divulgação pública, e que al-Seedi havia sido capturado em junho. Caldwell disse que a prisão foi a mais significativa desde a morte do líder da Al-Qaeda no Iraque, Abu Musab al-Zarqawi, durante ataque aéreo americano em junho.