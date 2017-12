Número 2 da Al-Qaeda lança gravação pedindo por unidade O número 2 da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, pediu pela unidade dos muçulmanos em uma gravação de áudio, que foi rastreada por um grupo de americanos nesta terça-feira. O instituto SITE, centro especializado em Washington de rastreamento de mensagens terroristas, divulgou a transcrição do áudio que dizem ter sido interceptado em site de militantes islâmicos, no qual estas arquivos são geralmente publicados. Por fim, o vice da Al-Qaeda convidou os afegãos a seguirem o líder do Taleban, Mullah Omar, e pediu para que os palestinos não aceitem o nascimento de um Estado secular em seus territórios. SITE disse que o braço multimídia da Al-Qaeda, as-Sahab declarou que produziu 41 minutos de gravação de áudio. Na gravação, al-Zawahri disse ainda que a recente vitória dos democratas no Congresso americano não mudará em nada. "As pessoas escolheram para fazer oposição à política de Bush para o Iraque, mas parece que todos estão marchando para o mesmo abismo", disse al-Zawahri, segundo a transcrição. Al-Zawahri pediu união aos muçulmanos e que eles "não façam alianças nem animosidades baseadas em tribalismo ou nacionalismo que possam gerar conflito entre eles". Esta foi a quarta mensagem do vice de Osama Bin Laden em 2007. Aúltima foi em 22 de janeiro quando repudiou o plano de George W. Bush em enviar mais 21.500 tropas ao Iraque.