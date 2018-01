Número 2 da Al-Qaeda pede queda do governo do Paquistão A rede de televisão árabe Al-Jazeera divulgou uma gravação na qual o "número dois" da organização terrorista Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, exorta os paquistaneses a derrubarem o presidente do país, o general Pervez Musharraf. Al-Zawahiri diz que os soldados do Exército do Paruistão devem desobedecer às ordens emitidas pelo presidente. "Musharraf quer esfaquear pelas costas a resistência islâmica no Afeganistão. Todos os muçulmanos no Paquistão deveriam trabalhar duramente para livrar-se desse governo títere, que continuará a submeter-se à América até destruir o Paquistão", diz a gravação. A fita foi divulgada na segunda semana de uma ofensiva das tropas paquistanesas contra supostos guerrilheiros da Al-Qaeda no Waziristão do Sul, província paquistanesa que faz fronteira com o Afeganistão. Há uma semana, depois de reunir-se com o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, Musharraf anunciou que suas tropas haviam encurralado um "alvo de alto nível" da Al-Qaeda. Seguiram-se especulações de que esse "alvo" seria o médico egípcio Al-Zawahiri, mas nada foi confirmado e comentou-se também que o anúncio de Musharraf seria apenas um "factóide" para atrair a atenção da imprensa. A gravação divulgada pela Al-Jazeera se refere a esse confronto, ao dizer: "Conclamo o Exército paquistanês: vocês, pobre Exército, em que situação miserável Musharraf os colocou. Musharraf arruína as suas defesas naturais ?as tribos da fronteira? ao engajar vocês em uma luta com elas. Em seguida, ele remove as suas armas nucleares. Vocês vão ficar em silêncio até que o Paquistão seja dividido de novo?" A voz atribuída a Al-Zawahiri diz ainda que as operações militares do Exército paquistanês na fronteira violam a lei islâmica, ao jogar muçulmanos contra muçulmanos a pedido dos EUA. "Cada soldado que acha esses atos legítimos é um infiel, de acordo com a lei islâmica", diz a gravação. Al-Zawahiri também exorta os clérigos muçulmanos a revelarem ao povo paquistanês "a verdade sobre Musharraf, um traidor e assassino de muçulmanos. Eles deveriam incitar a nação a expulsar os cruzados do Paquistão".