Número de adultos presos ou em condicional dispara nos EUA Um número recorde de 6,9 milhões de adultos estavam detidos ou em liberdade condicional nos Estados Unidos no fim do ano passado - quase 131.000 a mais em comparação com 2002 -, informou nesta segunda-feira o Departamento de Justiça do país. Isso significa que 3,2% da população americana, ou um em cada 32 adultos, encontrava-se detida ou em liberdade condicional em 31 de dezembro de 2003. Dos 6,9 milhões de pessoas nessas condições, 4,8 milhões encontravam-se em condicional.