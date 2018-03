Número de baixas dos EUA é o menor do ano O número de soldados americanas mortos no Iraque em setembro é o menor em 13 meses. De acordo com os militares, pelo menos 62 soldados morreram neste mês, a taxa mais baixa desde agosto do ano passado, quando 65 militares foram assassinados. Para o Pentágono, o bom índice está ligado a uma combinação de fatores, incluindo o aumento das forças americanas no Iraque. Os números, porém, não significam que a violência diminuiu na região.