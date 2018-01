Número de brasileiros desaparecidos na Ásia sobe para 272 O Ministério das Relações Exteriores informou nesta sexta-feira que a lista de brasileiros desaparecidos nos países afetados pelo tsunami aumentou de 242, na noite de ontem, para 272, nesta manhã. O número de brasileiros localizados, entretanto, também cresceu de 140 para 155. De acordo com o ministro Manuel Gomes Pereira, diretor do Departamento das Comunidades Brasileiras no Exterior do Itamaraty, o relatório da Embaixada do Brasil em Bancoc, na Tailândia, apontou a identificação de 79 brasileiros que passam bem. Nenhum deles havia sido mencionado na lista de desaparecidos. O Itamaraty manterá neste final de semana o plantão para o atendimento de familiares de brasileiros presentes na região. Os contatos devem ser feitos pelos telefones (61) 411-6999 (das 7 às 19 horas) e 411-6456 (das 19 às 7 horas) ou pelo endereço eletrônico dac@mre.gov.br. Resgates Os trabalhos de resgate dos corpos na Tailândia, um dos países mais afetados pelas ondas gigantes, deverão ser interrompidos hoje e amanhã, por conta de feriado local. Serão retomados apenas no domingo. De acordo com Gomes Pereira, a decisão sobre o translado dos corpos da diplomata Lyz Amayo de Benedek D´Avola, conselheira da Embaixada brasileira em Bancoc, na Tailândia, e de seu filho, Gianluca, será tomada por sua mãe, Theresa Amayo, que desembarcou na tarde de ontem em Bancoc.