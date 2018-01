Número de cubanos que usam o México como rota para os EUA quintuplica

CIDADE DO MÉXICO - O número de cubanos que viajam para o México como um meio de chegar aos Estados Unidos quase quintuplicou em 2015, diante do temor de que Havana e Washington acabem com os benefícios migratórios após a retomada das relações bilaterais.

O comissário do Instituto Nacional de Migração, Ardelio Vargas, disse que nos primeiros dez meses deste ano 9.149 cubanos entraram pela fronteira entre México e Guatemala, contra os 1.871 em todo o ano de 2014.

"O anúncio do início das relações diplomáticas entre EUA e Cuba tem motivado esse movimento extraordinário de cidadãos cubanos para chegar ao continente e para chegar ao norte", afirmou Vargas na quarta-feira.

Em uma amostra desse aumento, ele disse que somente no dia 2 de novembro entraram quase 300 cubanos em Chiapas, estado que faz fronteira com a Guatemala.

A entrada de cubanos nos EUA cresceu em 78%, para pouco mais de 27.000 pessoas, entre outubro de 2014 e junho de 2015 em relação ao mesmo período dos anos anteriores, de acordo com dados do Pew Research Center, que cita informações da agência de alfândega e proteção fronteiriça americana.

A legislação dos EUA estabelece que cidadãos cubanos podem ficar no país se pisam em terra, mas não têm essa permissão se são detidos na costa, em razão da política conhecida como "pés secos, pés molhados". /REUTERS