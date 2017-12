Número de desaparecidos em NY aumenta para 6.453 O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, confirmou hoje, numa entrevista coletiva, o aumento do número oficial de desaparecidos e da cifra de mortos identificados nos ataques do dia 11 contra as torres do World Trade Center. As equipes de resgate buscam 6.453 desaparecidos. Foram recuperados 276 cadáveres, dos quais 76 ainda esperam por identificação - e presumivelmente pertencem a pessoas que estão na lista de desaparecidos. Somando-se os mortos no ataque ao Pentágono (189), em Washington, aos do avião seqüestrado na Pensilvânia (44), a série de atentados deixa o saldo de 6.886.