Número de eleitores latinos será recorde O número de eleitores latinos que votará este ano nas eleições dos EUA bateu recordes e deve chegar a 9,2 milhões - 20% a mais dos que votaram em 2004. Os dados divulgados pela Associação Nacional de Funcionários Latinos Eleitos e Designados estão fazendo com que as autoridades eleitorais do país recrutem mais voluntários bilíngües para trabalhar nos centros de votação no dia 4.