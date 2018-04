Número de famintos bate recorde e ultrapassa 1 bilhão, diz FAO

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) anunciou nesta sexta-feira, 19, que o número de famintos no mundo atingirá em 2009 a marca recorde de 1 bilhão e 20 milhões de pessoas. Isso significa que um a cada seis seres humanos passa fome.

A FAO atribuiu o acentuado aumento no número de famélicos a uma combinação da crise financeira internacional com a persistente elevação dos preços dos alimentos, que levou mais 100 milhões de pessoais a sofrerem com a falta de alimentos.

Ao anunciar o fato, o diretor-geral da FAO, Jacques Diouf, advertiu que a crise alimentar "representa um grave risco para a paz e a segurança no mundo", segundo a agência Dow Jones. Praticamente toda a população de pessoas subnutridas vive atualmente nos países em desenvolvimento.

De acordo com as estimativas da entidade, desses mais de 1 bilhão de famintos, 642 milhões vivem na região da Ásia e do Pacífico e 265 milhões na África subsaariana.