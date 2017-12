Número de jornalistas mortos registra recorde histórico O ano de 2006 foi o mais sangrento da história para os jornalistas, já que pelo menos 94 profissionais morreram no exercício de sua atividade, o que representa um aumento de 38% a 2005 (quando 68 morreram), graças em parte às vítimas no conflito no Iraque. O cálculo foi feito pelos promotores da Campanha por um Emblema de Imprensa (PEC, na sigla em inglês), que divulgaram nesta terça-feira um relatório no qual indicam que 48 jornalistas morreram no Iraque em 2006, o dobro do registrado em 2005. Pelo menos 103 profissionais morreram no Iraque desde abril de 2003, o que transforma o conflito no país no mais sangrento da história para os jornalistas, segundo a ONG, com sede em Genebra. Além do Iraque, morreram oito jornalistas no México, quatro na Rússia, Sri Lanka e Filipinas, três no Paquistão e Colômbia, dois na China, Índia, Angola e Líbano, e um no Equador, Venezuela, Somália, República Democrática do Congo, Sudão e Brasil. A PEC, que reúne 28 associações representantes de mais de 50 mil jornalistas, assegura que o crescente número de vítimas na profissão é "conseqüência direta da violação em grande escala do direito humanitário e do princípio da distinção entre civis e combatentes, especialmente no Oriente Médio". Em 27 de novembro, a Associação Mundial de Jornais (AN) informou que, segundo seus cálculos, o número de jornalistas assassinados em 2006 era de 105 profissionais, 44 deles no Iraque.