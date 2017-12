Número de mortes causadas por tufão no Japão sobe para 77 O número de mortes causadas pela passagem, no japão, do tufão mais letal em mais de uma década subiu para 77. Equipes de resgate reviram os escombros, e a água das enchentes baixa. Mais 14 corpos foram encontrados hoje. Quatorze pessoas continuam desaparecidas. O tufão Tokage ("lagarto") atingiu o arquipélago no início da semana, causando ondas enormes no litoral, deslizamentos de terra, desabamentos e enchentes em diversas comunidades do oeste do Japão, antes de perder força e desaparecer no Oceano Pacífico. Equipes de resgate continuam vasculhando a costa, os rios transbordados e as áreas alagadas na busca por desaparecidos, que podem ter morrido durante a passagem do tufão. O Tokage foi o oitavo fenômeno do gênero a atingir o Japão em 2004, recorde absoluto para um período de um ano. Enquanto funcionários do governo tentavam calcular os danos financeiros causados a casas, plantações e estabelecimentos comerciais, o primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, dizia aos jornalistas que sua administração já está pronta para realocar fundos públicos e cobrir os custos de reformas, caso haja necessidade.