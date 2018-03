Número de mortes em terremoto no Irã sobe para 250 O número de mortes causadas pelo dois terremotos que atingiram o Irã no sábado aumentou para 250, informou a televisão estatal iraniana. Os feridos chegam a mais de 2 mil. Milhares de pessoas passaram a noite fora de suas casas depois que vilarejos foram destruídos e residências foram danificadas no noroeste do país. Imagens da rede iraniana mostraram dezenas de famílias dormindo em cobertores espalhados em parques.