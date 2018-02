Número de mortes em terremoto no Nepal passa de mil O número de mortos no terremoto que ocorreu no Nepal neste sábado soma 1.180. Segundo a polícia do Nepal, ao menos 1.130 mortes foram confirmadas no país. Outras 34 pessoas morreram na Índia, 12 no Tibete e duas em Bangladesh. Dois cidadãos chineses morreram na fronteira entre Nepal e China. Conforme o inspetor-geral de polícia do Nepal, Komal Singh Bam, o número de mortes ainda deve aumentar. O tremor fez desmoronar moradias, derrubou templos e provocou avalanches no Monte Everest.