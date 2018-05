Número de mortes na Costa do Marfim deve disparar, alerta ONU

NOVA YORK - O número total de mortes causadas durante os recentes conflitos na Costa do Margim deve superar, e em muito, as cerca de 400 fatalidades estimadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) até o momento. As informações foram comunicadas por Ivan Simonovic, secretário-geral-assistente do Alto Comissariado de Direitos Humanos da entidade, em Nova York.

O ex-líder marfinense, Laurent Gabgbo, que perdeu as eleições de novembro e se recusava a deixar o poder, foi preso nesta segunda. Os conflitos entre seus aliados e as tropas do presidente eleito, Alassane Ouattara, devem acabar, o que permitirá à ONU estabelecer um número aproximado das mortes causadas na guerra civil que já durava meses.

"Antes desses confrontos recentes, nossa estimativa é de que tivemos cerca de 400 vítimas (mortos) em Abidjan", disse Simonovic. Ele acrescentou que o coordenador médico do Alto Comissariado estimou que "cerca de 150 pessoas, civis, morreram como resultado de ataques deliberados com armas pesadas."

Mas esses números não incluem os que foram mortos depois que as forças de Ouattara chegaram a Abidjã para o seu confronto com as forças de Gbagbo, segundo Simonovic. "O número (final) de mortos em Abidjan será consideravelmente mais alto", afirmou.

Tropas da ONU e forças francesas lançaram no fim de semana um ataque final para conter o armamento pesado de Gbagbo, cujo uso, segundo diplomatas e funcionários da ONU, constituiria um crime de guerra.