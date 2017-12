Número de mortes no Iraque supera 80 Já chega a 89 o número de pessoas mortas na série de atentados cometidos nesta quinta-feira no Iraque, informam autoridades americanas. Pelo menos 318 pessoas ficaram feridas. A maioria das mortes se deu em Mossul, onde 44 vítimas foram mortas e 216, feridas, em atentados que incluíram uma cadeia de carros-bomba. Confrontos também ocorreram em Baqouba, Ramadi, Bagdá e outras áreas. Saad al-Amely, representante do Ministério da Saúde, disse que os hospitais ficaram superlotados.