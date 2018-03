Número de mortes por ebola em Uganda sobe para 16

Dezoito pessoas estão no isolamento em um hospital do distrito de Kibaale, onde o surto teve início, e equipes de saúde estão visitando os vilarejos para isolar pessoas possivelmente infectadas e recomendar medidas preventivas aos outros.

Não há tratamento específico para o ebola, transmitido pelo contato próximo e por fluidos corporais, como saliva, vômito, fezes, suor, sêmen e sangue.

As autoridades de saúde estão esperançosas de que não haverá uma repetição da gravidade do surto de ebola em Uganda do ano 2000, quando 425 pessoas foram infectadas pelo vírus e metade delas morreu.

"Foi triste termos registrado mais duas mortes... mas também estamos animados pelo fato de que não estamos recebendo mais casos novos", disse o funcionário de saúde an Kyamanywa, no distrito de Kibaale. As mortes mais recentes ocorreram na noite de terça-feira, afirmou ele.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Elias Biryabarema)