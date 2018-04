Número de mortes por Sandy sobe para 16 nos EUA Subiu para pelo menos 16 o número de mortes causadas pela passagem da tempestade Sandy na costa leste dos Estados Unidos. A tormenta atingiu a costa de New Jersey com ventos de 130 quilômetros por hora e fez Nova York ser invadida pela água do mar, que alcançou o nível recorde de 4 metros, inundando túneis, estradas, estações de metrô e derrubando o sistema elétrico.