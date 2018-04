Número de mortes supera o de nascimentos na Itália O número de mortes superou o de nascimentos na Itália em 2010, segundo um relatório do Instituto Nacional de Estatística (Istat, pela sigla em italiano). Trata-se do quarto ano consecutivo no qual mais pessoas morrem do que nascem no país. "A diferença entre nascimentos e mortes está crescendo", disse o demógrafo do Istat, Marco Marsili. Ele disse que no longo prazo essa tendência pode levar a uma diminuição da população.